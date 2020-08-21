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18:03

У задержанной на пикете за Навального актрисы Вилковой отошли воды

фото ЗакС политика У задержанной на пикете за Навального актрисы Вилковой отошли воды

У актрисы Ирины Вилковой, задержанной сегодня, 21 августа, на пикетах в поддержку отравленного политика Алексея Навального у здания Кремля, отошли воды, и скоро она начнет рожать. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на другую участницу пикетов, актрису Яну Троянову. В ближайшее время Вилкову повезут в медучреждение.

"Мы прогуливались и подумали, что сегодня мы хотим поддержать Алексея Навального, так как речь о его жизни и смерти. Мы живём рядом с Красной площадью, то есть это не было какой-то заранее запланированной поездкой. Вышли. Постояли мирно. Нас задержали", - прокомментировала акцию Троянова.

Находящийся в коме Навальный почувствовал себя плохо в самолете накануне, и его экстренно поместили в омскую больницу. Врачи утверждают, что речь идет только о нарушении обмена веществ, а не о злонамеренном отравлении. Близкие политика требуют от Кремля его скорейшей транспортировки в немецкую клинику, чего пока не происходит.

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