Между петербургскими вице-губернаторами перераспределили курируемые сферы На сайте Смольного появились изменения, которые глава Петербурга Александр Беглов внес в распоряжение, устанавливающее обязанности вице-губернаторов. Как гласит новая редакция документа, Александр Бельский, помимо курирования работы комитета по молодежной политике и комитета территориального развития, будет отвечать также за деятельность комитета по печати. Последний, в свою очередь, уходит из зоны влияния Ирины Потехиной, которая теперь будет следить за архивным комитетом и комитетом по делам ЗАГС. Два "доставшихся" ей подразделения Смольного прежде курировал Эдуард Батанов. "Принадлежавший" Батанову комитет по труду и занятости переходит в ведение Владимира Княгинина. Новый баланс городской власти вступит в силу с 1 сентября.

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