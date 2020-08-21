СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

Росздравнадзор разрешил СПбГУ проводить клинические испытания и оценивать таким образом безопасность медикаментов и медицинского оборудования, сообщает сайт вуза. По мнению чиновников, на сегодняшний день университет стал полностью соответствовать всем высоким требованиям для этой работы.

"В настоящее время в Санкт-Петербурге только два медицинских учреждения, включая СПбГУ, внесены в перечень Росздравнадзора, что, безусловно, повышает ответственность сотрудников университетской клиники при выполнении исследований по новым требованиям", - подчеркнул сотрудник клиники при вузе Иван Карнаухов.

Медицинские принадлежности, право испытывать которых получил главный петербургский университет, будут использоваться в повседневной работе медиков на территории всех государств, входящих в Евразийский экономический союз.