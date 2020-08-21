18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

19:50

СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

фото ЗакС политика СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

Росздравнадзор разрешил СПбГУ проводить клинические испытания и оценивать таким образом безопасность медикаментов и медицинского оборудования, сообщает сайт вуза. По мнению чиновников, на сегодняшний день университет стал полностью соответствовать всем высоким требованиям для этой работы.

"В настоящее время в Санкт-Петербурге только два медицинских учреждения, включая СПбГУ, внесены в перечень Росздравнадзора, что, безусловно, повышает ответственность сотрудников университетской клиники при выполнении исследований по новым требованиям", - подчеркнул сотрудник клиники при вузе Иван Карнаухов.

Медицинские принадлежности, право испытывать которых получил главный петербургский университет, будут использоваться в повседневной работе медиков на территории всех государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:57 Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

17:43 Градозащитники просят передать Музею городской скульптуры демонтируемые трамвайные опоры

17:17 Депутат Госдумы Власов добивается благоустройства набережной на Юго-Западе Петербурга

16:40 Навального оставят в омской больнице до стабилизации состояния

16:15 УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания

15:42 Дачу Кочкина в Сестрорецке воссоздадут по программе "Рубль за метр"

15:08 Жена Навального требует у Путина срочного вывоза политика в немецкую клинику

14:26 Глава МО "Гавань" вышла с пикетом в поддержку Навального к петербургскому штабу политика

14:11 Коммуниста из Мосгордумы отправили под домашний арест в рамках дела о мошенничестве

13:45 Лжеминер вновь обрушился на петербургские суды и магазины


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:50 СПбГУ станет оценивать безопасность медицинских изделий

19:20 Люди в белых халатах встали в пикеты в поддержку Навального в центре Петербурга

19:07 Между петербургскими вице-губернаторами перераспределили курируемые сферы

18:57 Муниципал: Муниципалы Петербурга и Ленобласти требуют перевезти Навального в другое медучреждение

18:48 Депутат Боярский призвал чиновников к открытию петербургских фудкортов

18:26 Активист Крисевич получил пять суток ареста за акцию на Троицком мосту

18:03 У задержанной на пикете за Навального актрисы Вилковой отошли воды

17:43 Градозащитники просят передать Музею городской скульптуры демонтируемые трамвайные опоры

17:17 Депутат Госдумы Власов добивается благоустройства набережной на Юго-Западе Петербурга

16:40 Навального оставят в омской больнице до стабилизации состояния

16:17 Смольный намерен заморозить ставки для арендаторов городской недвижимости

16:15 УФАС вскрыло новый картель на рынке школьного питания

15:44 Резник записал видео, поддержав требование вывезти Навального из России

15:42 Дачу Кочкина в Сестрорецке воссоздадут по программе "Рубль за метр"

15:17 Комитет финансов завершит консультации по проекту бюджета Петербурга 28 августа

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru