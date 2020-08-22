Смольный перечислил выплаты почти 5 тысячам медиков, подхватившим COVID-19 на работе

Администрация Петербурга отчиталась о выплатах медицинским работникам и водителям скорой помощи, в той или иной степени пострадавшим на рабочем месте от коронавируса. К 20 августа деньги перевели 4956 людям, что в сумме составило 1 млрд 507,8 млн рублей, сообщает сайт городского правительства. Часть этих средств пошла 21 семье, в которой произошла смерть медработника от последствий COVID-19.

Губернатор Александр Беглов распорядился выделить на те же цели дополнительные 415 млн рублей, которых, по предварительным оценкам должно хватить на выплаты еще 2252 врачам. Заявления от претендентов на получение этих денег продолжают поступать чиновникам.

Сегодня, 22 августа, в городе зарегистрировали новых 183 случая инфицирования коронавирусом.

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