Омский Минздрав вместо яда нашел в биоматериале Навального этанол и кофеин

Министерство здравоохранения Омской области выступило с отчетом о пребывании политика Алексея Навального в местной больнице и фактически разгласило медицинскую тайну. Предположению об отравлении врачи найти не смогли, не обнаружив ядов в биоматериалах.

"В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", - гласит сообщение.

В смывах с рук и одежды специалисты выявили не обладающий ядовитым действием 2-этилгексил дифенил фосфат, причем в биологических жидкостях следов его не было.

Напомним, что после отравления в самолете Навального двое суток держали в омской больнице перед тем, как дать транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы токсической атаки.