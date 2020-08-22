Петербург продаст Ульяновску 29 трамвайных вагонов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил в Facebook, что его регион закупит у Петербурга 29 трамваев "Львенок", произведенных на Невском заводе. В испытаниях нового электротранспорта он участвовал лично и остался доволен полученными впечатлениями. По его словам, к несомненным достоинством вагонов можно отнести наличие USB-зарядок, климат-контроль и низкие полы для удобства людей с ограниченными возможностями.

"Хочу сказать, что "Львята" удобны будут и для самих работников трамвайного парка. Панель управления у вагоновожатого теперь суперсовременная", - пишет чиновник.

В каждом таком трамвае для сидения пассажиров приспособлено 34 места. Обновление подвижного состава запланировано на осень.

Фото: Сергей Морозов / Facebook