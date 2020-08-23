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11:50

COVID-19 выявили у ещё 4852 россиян: плюс 180 - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 выявили у ещё 4852 россиян: плюс 180 - в Петербурге

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обновил статистику по количеству новых случаев заболевания: так, за минувшие сутки болезнь была официально диагностирована у ещё 4852 россиян, таким образом, на сегодняшний день известно о 956 749 заболевших с начала пандемии гражданах.

Зарегистрировано 83 летальных случая, всего с начала распространения COVID-19 погибли 16 383 человека.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 611, Петербурге - 180, Московской области -164, Ставропольском крае - 126.

Излечились от болезни ещё 6147 россиян, соответственно, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 767 477.

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