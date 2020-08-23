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12:35

Транспортировку Навального в Германию оплатил сын основателя "Билайн" Борис Зимин

фото ЗакС политика Транспортировку Навального в Германию оплатил сын основателя "Билайн" Борис Зимин

Перевозка Алексея Навального в немецкую клинику "Шарите" оказалась возможной благодаря финансовой помощи сына основателя сети "Билайн" Бориса Зимина, а также фонда его семьи "Кино во имя мира", уведомил у себя в Facebook соратник политика Леонид Волков.

Он поблагодарил всех посодействовавших транспортировке граждан, в том числе - канцлера ФГР Ангелу Меркель.

Зимин, в свою очередь, написал в своём Facebook, что не понимает "ажиотажа" вокруг оплаты перелета, поскольку важнее всего не деньги, а оказываемая экстренная помощь.

Днем ранее принадлежащий НКО "Кино во имя мира" самолёт доставил Навального из Омска в Берлин. Немецкие врачи занимаются диагностикой пациента.

Оппозиционеру уже предложили убежище несколько стран ЕС, однако его семья ответила отказом. 

Напомним, 20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.

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