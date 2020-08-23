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13:26

РБК: Экс-кандидат в президенты Украины Тимошенко подхватила COVID-19, состояние тяжелое

фото ЗакС политика РБК: Экс-кандидат в президенты Украины Тимошенко подхватила COVID-19, состояние тяжелое

Руководитель партии "Батькивщина" и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, а также члены её семьи, заболели коронавирусной инфекцией, делится "РБК", ссылаясь на источники.

Пресс-секретарь политика Марина Сорока у себя в Facebook известила, что Тимошенко действительно подхватила COVID-19. По её информации, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Добавим, за минувшие сутки на Украине подтвердилось 1987 новых случаев заражения коронавирусом. Всего, по официальным данным, в стране заболели свыше 104 тысяч человек.

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