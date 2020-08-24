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13:58

Беглов вошел в топ-10 губернаторов-блогеров в июле

фото ЗакС политика Беглов вошел в топ-10 губернаторов-блогеров в июле

Компания "Медиалогия" представила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров в июле 2020 года, губернатор Петербурга Александр Беглов вошел в топ-10.

Первую строчку занял глава Чечни Рамзан Кадыров, сместив на второе место мэра Москвы Сергея Собянина. СМИ часто цитировали его записи в соцсетях о смерти отца тца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа, а также о том, что президент Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. Также издания цитировали посты Собянина о рекомендательном масочном режиме на улицах столицы и запуске электробусов. Третью строчку занял новичок рейтинга, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев: поводом для публикаций стали его записи с опровержением нападения его охранника на активиста и о том, что у него на холодильнике висит купюра в 5 тысяч рублей с изображением Хабаровска.

На четвертом месте оказался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на пятом - губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, на шестом – потерявший позиции в рейтинге глава Крыма Сергей Аксенов. Беглов находится на седьмой строчке рейтинга. В СМИ цитировали его сообщение о планах открыть семь детских лагерей в Петербурге.

Восьмое место занял Глеб Никитин (Нижегородская область), девятым стал Владимир Владимиров (Ставропольский край), первую десятку замкнул Михаил Ведерников. Глава Карелии Артур Парфенчиков занял 16-ю строчку, замкнул рейтинг глава Пермского края Дмитрий Махонин (20-е место).


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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