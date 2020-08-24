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14:10

Правительство ФРГ: Навального с большой долей вероятности отравили

фото ЗакС политика Правительство ФРГ: Навального с большой долей вероятности отравили

В немецком правительстве предположили, что российского оппозиционера Алексея Навального "с большой долей вероятности" отравили, уведомил в ходе пресс-конференции официальный представитель властей страны Штеффен Зайберт, слова которого передает агентство AFP.

Зайберт также подчеркнул, что на официальном уровне власти Германии не делали приглашения Навальному, но помогали обеспечить его доставку. 

Напомним, 20 августа Навальный резко почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет был вынужден экстренно приземлиться в Омске. После политика двое суток держали в омской больнице перед тем, как позволить транспортировать его в немецкую клинику. Уверенные в том, что имело место покушение на убийство и намеренное отравление, его соратники считают, что российская власть выжидала эти два дня неспроста и что была задача скрыть следы присутствия токсина в его организме. Подобный случай произошел в 2018 году с участником Pussy Riot Петром Верзиловым.

С 20 августа политик находится в коме.

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