СК пока не возбудил уголовное дело об отравлении Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш в соцсетях обратила внимание на то, что истек трехдневный срок для возбуждения уголовного дела по заявлению об отравлении политика.

Ярмыш напомнила, что заявление в Следственный комитет и полицию в Томске было подано 20 августа, сразу после госпитализации Навального. Его сторонники считают, что в произошедшем есть признаки посягательства на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и покушения на убийство (ст. 105 УК РФ).

"Решение о возбуждении дела по закону принимается за 3 дня. Срок истёк в 13.30 воскресенья. Дело до сих пор не возбуждено", - написала Ярмыш в Telegram.

"Интерфакс" сообщает, что в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте комментировать вопрос по этому делу отказались, сказав: "Мы по этой теме комментариев не даем".

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы: ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно приземлился в Омске. Двое суток он находился в больнице Омска, сначала его отказались транспортировать в клинику в Германии, но затем дали разрешение, и 22 августа Навального перевезли в Берлин.

Соратники политика уверены, что Навальный был отравлен. Схожий случай произошел с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым в 2018 году. Правительство Германии также считает, что Навального с большой долей вероятности отравили.