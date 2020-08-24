Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили ситуацию на западном направлении и поставку в Беларусь российской вакцины от коронавируса, передает БелТА.

"Главы государств обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", - говорится в сообщении.

Вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. При этом, согласно опросу сервиса "Справочник врача", большая часть опрошенных медиков выказала свое недоверие к ней. Они опасаются отсутствия доказанной информации о ее эффективности и к тому, что препарат был представлен слишком быстро.