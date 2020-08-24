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24 августа, 19:06

КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

фото ЗакС политика КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга объявил 24 августа конкурс на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для строительства вестибюля станции "Гавань", относящейся к Лахтинско-Правобережной ("оранжевой") линии метрополитена. 

На эти работы комитет выделил 9,9 млн рублей. Заявки от подрядчиков будут приниматься до 15 сентября. Согласно документации, исполнителю контракта предстоит до 6 ноября собрать исходные данные и подготовить эскизные решения. Затем до 7 декабря – сдать проект планировки территории, а до 16 апреля 2021 года – проект межевания. Согласовать всю документацию в комитете по градостроительству и архитектуре подрядчик должен будет до 1 декабря 2021 года. 

В июне 2020 года "Коммерсант" сообщал, что станция метро "Гавань" на Васильевском острове появится не раньше 2030 года. Прежде представители проектировщика ЗАО "Институт "Трансэкопроект" говорили, что открытие может произойти до 2032 года. 

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