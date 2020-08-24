За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие сферы российской экономики понесли ощутимые убытки: к примеру, из-за введенных "антивирусных" ограничений потери отечественной киноиндустрии на сегодняшний день составляют не менее 15 млрд рублей. Цифры озвучил замминистра культуры Максим Ксензов во время пресс-конференции ТАСС, проводимой в рамках акции "Ночь кино".

"Базовая кровеносная система киноиндустрии – это кинотеатры и доходы от показов фильмов. Но пока кинотеатрам не помогли", - цитирует Ксензова 78.ru.

По его мнению, если грядущей осенью и зимой не будет установлено дополнительных ограничений, то сфера отечественного кино будет восстанавливаться до прежних отметок в течение ближайших двух лет.

Ранее сегодня Александр Беглов продлил запрет на открытие кинотеатров до 20 сентября.

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