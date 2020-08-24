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24 августа, 20:21

За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

фото ЗакС политика За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

Во время пандемии коронавирусной инфекции многие сферы российской экономики понесли ощутимые убытки: к примеру, из-за введенных "антивирусных" ограничений потери отечественной киноиндустрии на сегодняшний день составляют не менее 15 млрд рублей. Цифры озвучил замминистра культуры Максим Ксензов во время пресс-конференции ТАСС, проводимой в рамках акции "Ночь кино".

"Базовая кровеносная система киноиндустрии – это кинотеатры и доходы от показов фильмов. Но пока кинотеатрам не помогли", - цитирует Ксензова 78.ru.

По его мнению, если грядущей осенью и зимой не будет установлено дополнительных ограничений, то сфера отечественного кино будет восстанавливаться до прежних отметок в течение ближайших двух лет. 

Ранее сегодня Александр Беглов продлил запрет на открытие кинотеатров до 20 сентября.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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