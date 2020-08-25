18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:53

Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в видеообращении во "ВКонтакте", что он во второй раз заразился коронавирусом.

"Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения", - рассказал Кара-оол, призвав беречь себя и поддерживать друг друга.

По словам Кара-оола, он находится в инфекционной больнице. Он пожаловался на сильные головные боли.

Ранее глава Тувы был госпитализирован с коронавирусом в конце мая. Тогда же в больницу с тем же диагнозом попали еще несколько чиновников региона. В июне от коронавируса умер камба-лама Тувы Джампел Лодой.

Фото: gov.tuva.ru

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 13:27 Смольный продлил запрет на открытие кинотеатров и фудкортов до 20 сентября

24 августа, 13:18 Линейки в школах Петербурга проведут только для первоклассников и выпускников

24 августа, 12:52 КСП проверит выплаты петербургским врачам за работу с COVID-19

24 августа, 11:55 "Маска – не оберег": Глава Псковской области поручил гражданам носить маски на лицах, а не в карманах

24 августа, 10:41 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4744 человека

24 августа, 9:25 СМИ: Россия может возобновить полеты во Францию и еще несколько стран


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:29 СК возбудил еще одно дело об убийстве против красноярского экс-депутата Быкова

11:25 Сергей Цыпляев увольняется из РАНХиГС из-за "идеологической дисциплины"

11:11 Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

9:18 Евросоюз осудил "то, что выглядит как покушение" на Навального

24 августа, 20:50 Вишневский: По чьему приказу отравили Навального – узнаем, когда сменится власть

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 19:50 Олег Навальный обвинил главврача омской больницы, где лежал его брат, в "наглой лжи всему миру"

24 августа, 19:21 Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

24 августа, 19:06 КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

24 августа, 18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru