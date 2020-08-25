18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:23

Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

фото ЗакС политика Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

Выплаты за работу в период эпидемии коронавируса в Петербурге получили 1030 специалистов, работающих в сфере социального обслуживания населения, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Выплаты в 10 тысяч рублей за каждый месяц работы в эпидемию установлены постановлением Смольного от 29 июля. Деньги выплачивают работникам организаций соцобслуживания населения, подведомственных районным властям: соцработникам, медсестрам, специалистам по социальной, реабилитационной работе, психологам, педагогам, оказывающим срочные соцуслуги и на дома с 1 апреля по 30 июня.

Всего выплаты должны получить 4675 специалистов социальных служб. Из резервного фонда на это выделено 140,25 млн рублей. По данным Смольного, в период эпидемии 53 районные организации соцобслуживания доставили более 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, почти две трети из них – пожилым людям.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 13:27 Смольный продлил запрет на открытие кинотеатров и фудкортов до 20 сентября

24 августа, 13:18 Линейки в школах Петербурга проведут только для первоклассников и выпускников

24 августа, 12:52 КСП проверит выплаты петербургским врачам за работу с COVID-19

24 августа, 11:55 "Маска – не оберег": Глава Псковской области поручил гражданам носить маски на лицах, а не в карманах

24 августа, 10:41 Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 4744 человека

24 августа, 9:25 СМИ: Россия может возобновить полеты во Францию и еще несколько стран


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:29 СК возбудил еще одно дело об убийстве против красноярского экс-депутата Быкова

11:25 Сергей Цыпляев увольняется из РАНХиГС из-за "идеологической дисциплины"

11:11 Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

9:18 Евросоюз осудил "то, что выглядит как покушение" на Навального

24 августа, 20:50 Вишневский: По чьему приказу отравили Навального – узнаем, когда сменится власть

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 19:50 Олег Навальный обвинил главврача омской больницы, где лежал его брат, в "наглой лжи всему миру"

24 августа, 19:21 Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

24 августа, 19:06 КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

24 августа, 18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru