Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

Выплаты за работу в период эпидемии коронавируса в Петербурге получили 1030 специалистов, работающих в сфере социального обслуживания населения, сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Выплаты в 10 тысяч рублей за каждый месяц работы в эпидемию установлены постановлением Смольного от 29 июля. Деньги выплачивают работникам организаций соцобслуживания населения, подведомственных районным властям: соцработникам, медсестрам, специалистам по социальной, реабилитационной работе, психологам, педагогам, оказывающим срочные соцуслуги и на дома с 1 апреля по 30 июня.

Всего выплаты должны получить 4675 специалистов социальных служб. Из резервного фонда на это выделено 140,25 млн рублей. По данным Смольного, в период эпидемии 53 районные организации соцобслуживания доставили более 85 тысяч наборов продуктов и товаров первой необходимости, почти две трети из них – пожилым людям.

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