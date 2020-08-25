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11:25

Сергей Цыпляев увольняется из РАНХиГС из-за "идеологической дисциплины"

фото ЗакС политика Сергей Цыпляев увольняется из РАНХиГС из-за "идеологической дисциплины"

Петербургский политик и декан юридического факультета РАНХиГС Сергей Цыпляев объявил о том, что уходит в отставку со своей должности. По его словам, прямого давления на него не было, однако рабочая атмосфера в вузе перестала быть для него приемлемой.

"Вопросы идеологической дисциплины оказываются в центре внимания в институте, и высказывания о несогласии с "политикой партии и правительства" становятся непопулярными среди руководителей ВУЗов", - отметил он в эфире "Эха Петербурга".

Трудовой договор общественного деятеля с академией прекратит свое действие 1 сентября.

Цыпляев - один из авторов первой, "ельцинской" Конституции РФ 1993 года, а также член Комитета гражданских инициатив. В 1990-х годах он занимал пост полномочного представителя президента в Петербурге.

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