СК возбудил еще одно дело об убийстве против красноярского экс-депутата Быкова

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего депутата красноярского ЗакСа Анатолия Быкова, сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства). По версии следствия, летом 2004 года Быков дал указание знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, который был учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков, полагают следователи, пообещал вознаграждение в 50 тысяч долларов. В итоге киллер расстрелял мужчину из пистолета ТТ 18 января 2005 года и получил от Быкова только пятую часть вознаграждения, считает следствие.

В июле Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Перед этим экс-депутата обвинили в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").