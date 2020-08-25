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12:30

В Петербурге продолжают удовлетворять заявки на выплаты от малого и среднего бизнеса

фото ЗакС политика В Петербурге продолжают удовлетворять заявки на выплаты от малого и среднего бизнеса

Выплаты на оклады сотрудникам в виде беспроцентных займов, которые предоставляются из Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, продолжаются, сообщает пресс-служба Смольного. Из почти 200 поступивших заявок от предпринимателей на сумму свыше полмиллиона рублей уже одобрили более 70 заявок. Отмечается, что таким образом от увольнения удалось уберечь не менее полутора тысяч кадров.

Кроме того, благодаря поручительствам, которыми тоже занимается фонд, городу удалось привлечь кредитные ресурсы в общей сложности более чем на 7 млрд рублей.

Отметим, что фонд напрямую наполняется из бюджета, и в связи с затянувшимися трудностями, обусловленными пандемией коронавируса, Смольный решил докапитализировать фонд, занимающийся помощью бизнесу. В мае-июне последний получил 1 млрд рублей бюджетных средств.

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