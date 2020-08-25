Смольный закупает 13 телевизоров со светодиодной подсветкой

Администрация губернатора Петербурга объявила электронный аукцион на поставку 13 телевизоров. Закупка опубликована 24 августа. Максимальная стоимость контракта - 638 тысяч рублей.

Согласно документам закупки, администрации требуется 13 телевизоров. Один из них должен быть зеркальным, со светодиодной подсветкой и с жидкокристаллическим экраном с диагональю в 55 дюймов. На него ведомство готово потратить 186,9 тысяч рублей. Еще два телевизора, уже не зеркальных, по 60,5 тысяч рублей за каждый тоже должны быть со светодиодной подсветкой и жидкокристаллическим экраном в 55 дюймов. При этом, в них должны быть Smart TV и WiFi.

Также администрация заказывает 10 телевизоров за 33 тысячи каждый. Они уже могут быть с экраном поменьше: от 40 до 43 дюймов, но тоже с наличием Smart TV и WiFi.

Выбрать поставщика администрация планирует 4 сентября. Победитель аукциона обязан поставить телевизоры в течение 50 дней со дня заключения контракта, сказано в документах закупки.