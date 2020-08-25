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14:56

Поставщик заменит загубленные деревья на Юго-Западе за свой счет

фото ЗакС политика Поставщик заменит загубленные деревья на Юго-Западе за свой счет

Активисты, нынешним летом возмутившиеся смертью деревьев на проспекте Народного Ополчения, которые высадили в этом же году, получили устроивший их официальный ответ от комитета по благоустройству.

Чиновники заверили, что в настоящее время ведется претензионная работа: проблему высохших саженцев решают между собой садово-парковое предприятие "Красносельское" и поставщик, имеющий гарантийные обязательства.

"На непорядочных поставщиков, как выяснилось, можно повлиять", - сделали вывод из ситуации активисты движения "Красивый Петербург".

Если сторонам удастся договориться, то в зеленой зоне у дома 241 заново появятся десятки берез, кленов и лиственниц.

Фото: "Красивый Петербург"

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