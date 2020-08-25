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17:29

На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

фото ЗакС политика На востоке Петербурга появилась "победная" инсталляция, посвященная коронавирусу

На проспекте Передовиков, возле дома молодежи "Квадрат" уличный художник Alex Ko воздвиг "Памятник победе над коронавирусом", говорится в официальном сообществе Красногвардейского района "ВКонтакте". Суть замысла автора состоит в том, что коронавирус должен быть взят под стражу медицинскими работниками и учеными: коронавирус помещен в клетку с подписью на постаменте: "COVID-19 2019-2020".

"Символически заперев вирус в клетке, мы предотвращаем его свободное перемещение. Дай Бог, это поможет!", - приводится комментарий художника.

Над своим арт-объектом он трудился несколько месяцев.

Коронавирус с начала пандемии перенесли на себе 35552 петербуржцев, 2357 из них не выжили.

Фото: Красногвардейский LIVE / ВКонтакте

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