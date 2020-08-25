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Поправки в Конституцию

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17:52

Горсуд отменил штрафы двум активистам за весеннюю акцию против поправок

фото ЗакС политика Горсуд отменил штрафы двум активистам за весеннюю акцию против поправок

Городской суд отменил штрафы известным петербургским политическим активистам Евгению Мусину и Ольге Смирновой за участие в акции против поправок в Конституцию, одобрив таким образом их апелляцию, о чем они рассказали "ОВД-Инфо".

Причем дело Мусина со штрафом в 20 тысяч рублей закрыли, а дело Смирновой со штрафом в 10 тысяч заново рассмотрит суд низшей инстанции. Судили их по классической "митинговой" статье 20.2 КоАП.

Акция, на которой задержали активистов, состоялась у здания Мариинского дворца 12 марта, на следующий день после появления на свет ставшей знаменитой "поправки Терешковой" об обнулении президентских сроков Владимира Путина и, соответственно, одобрения ее депутатами Госдумы. 

Напомним, что более двухсот поправок были приняты и вступили в силу в начале июля. Центризбирком насчитал почти 78-процентное одобрение россиянами конституционной реформы.

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