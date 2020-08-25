Станции метро "Парнас" и "Девяткино" может соединить трамвайное сообщение

На совещании зампреда правительства Ленобласти по строительству Михаила Москвина с представителями компании "Арсенал" его участники обсудили проект создания линии легкорельсового трамвая, который бы соединил станцию метро "Девяткино" с северными станциями "синей" ветки метрополитена, передает ТАСС.

"Компания "Арсенал" предлагает проект строительства легкорельсового трамвая в Мурино от метро "Девяткино" через Бугры, предположительно, до станции метро "Парнас". <...> Надо решить два главных вопроса - примет ли Санкт-Петербург пассажиропоток и даст ли использовать свои сети и депо", - гласит сообщение.

В пресс-службе Москвина добавили, что наряду с "Парнасом" рассматривается другой конечный пункт на западе - станция "Проспект Просвещения".

По данным неназванного чиновника Смольного, в случае реализации этой инициативы поселок Бугры "впридачу" получит новую серию высотных жилых домов.

Отметим, что в последние годы на официальном уровне регулярно обсуждается еще один "трамвайный" способ соединения города и области - это рельсовый маршрут от конечной станции "оранжевой" ветки метро "Улица Дыбенко" до Кудрово.