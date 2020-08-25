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19:30

КРТИ оценил подготовку документации для строительства метро до "Коломяжской" в 40 млн рублей

фото ЗакС политика КРТИ оценил подготовку документации для строительства метро до "Коломяжской" в 40 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга 25 августа объявил конкурс на выполнение работ по разработке предпроектной документации для строительства участка Фрунзенско-Приморской ("фиолетовой") линии метрополитена от станции "Шуваловский проспект" до станции "Коломяжская" в Приморском районе. 

Станцию "Шуваловский проспект" планируют построить не раньше 2025 года. Далее от нее в будущем планируется продолжить ветку метро к станциям "Магистраль 31" и "Коломяжская", где будет также располагаться одноименное депо. 

Максимальная цена контракта для подрядчика по разработке документации - 39,99 млн рублей. Исполнителю предстоит до 19 ноября 2021 года определить стоимость и сроки строительства продолжения линии, градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения, собрать  исходные данные для последующего проектирования и определить способ сооружения линии. 

Предполагается, что станция "Магистраль 31" будет глубокого заложения, а "Коломяжское" - мелкого. Для проектирования депо "Коломяжское" будут в качестве аналога по мощности, количеству подвижного состава, видам ремонта и прочее использовать депо "Южное".  

В 2020 году на подготовку предпроектной документации планируется потратить 20 млн рублей, в 2021 - 19,9 млн рублей. 

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