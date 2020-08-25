Вакцину от коронавируса начнут тестировать в клиниках с начала сентября

Разработанная специалистами Центра имени Гамалеи российская вакцина от коронавируса поступит в столичные клиники в середине следующей неделе, и сразу после этого, 4-5 сентября, запланированы ее первичные испытания, передает "Интерфакс" со ссылкой на директора этого научного учреждения, Александра Гинцбурга. Письменное разрешение на это дал Минздрав.

Для начальных опытов уже подготовили 30 тысяч доз вакцины и 10 тысяч доз плацебо, которые опробуют на 40 тысяч совершеннолетних добровольцах. Наблюдение за ними силами государственных медучреждений займет полгода.

Ожидается, что в дальнейшем прививаться будут и представители групп риска.

Напомним, Россия зарегистрировала вакцину "Спутник V", разработанную центром им. Гамалеи, 11 августа. Ожидается, что в октябре препарат с аналогичным назначением зарегистрирует научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".