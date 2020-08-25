Владимирская область поставит Петербургу 160 новых автобусов

Один из заводов холдинга "Волгабас" во Владимирской области до конца осени передаст компании "Питеравто" 160 новых автобусов разного типа, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

"160 автобусов различного класса, в том числе сочлененных газомоторных машин, транспортной компании "Питеравто", - добавили в компании.

Отметим, что "Питеравто" с главным представительством в Петербурге обслуживает также Москву и Подмосковье, Карелию и Волгоград.

На прошлой неделе стало известно, что до конца года петербургский троллейбусный парк пополнится более ста троллейбусами современного образца.