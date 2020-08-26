В Мурманском порту за 5 млрд рублей возведут арктический кластер

На территории мурманского порта может появиться международный арктический кластер. В проекте готов принять участие Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в Группу ВЭБ.РФ), информируется на сайте регионального правительства.

Губернатор области Андрей Чибис и гендиректор ФРДБ Алексей Чекунов уже подписали соответствующее соглашение.

"Уникальный кластер появится в результате комплексного редевелопмента припортовых территорий. В него войдут конгрессно-выставочный центр, экологический и международный музей Арктики, центр арктического туризма и северного дизайна, исследовательская лаборатория, гастромаркет, площадки для развития малого и среднего бизнеса и парк", - отчитались в министерстве информационной политики Мурманской области.

Общий объем инвестиций, который будет вложен в объект, составляет порядка 5 млрд рублей.

Проект будет реализован благодаря режиму территории опережающего развития, которую в мае 2020 года получили несколько площадок на западном и восточном берегах Кольского залива.