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12:27

Пригожин намерен "раздеть и разуть" Соболь и Навального

фото ЗакС политика Пригожин намерен "раздеть и разуть" Соболь и Навального

Российский предприниматель Евгений Пригожин выкупил у ООО "Московский школьник" право требования судебного долга у Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и Любови Соболь, информирует пресс-служба руководимой им компании "Конкорд".

Отныне ФБК и его начальники обязаны выплатить лично Пригожину почти 88 млн рублей.

"Я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределённый срок", - приводит пресс-служба высказывание бизнесмена.

Напомним, ранее столичный арбитраж обязал Навального удалить из YouTube ролик про пищевой комбинат "Московский школьник" и опровергнуть порочащие сведения о компании. Также с оппозиционеров взыскали 87,8 млн рублей.

В расследованиях ФБК утверждалось, что компании Пригожина поставляют некачественное продовольствие в школы и детские сады, что привело к вспышке дизентерии.

При этом сам предприниматель связь с "Московским школьником" отрицает.

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