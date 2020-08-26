Шульман объяснила, почему в отравлении Навального подозревают российскую власть

Политолог Екатерина Шульман, комментируя резонансное отравление оппозиционера Алексея Навального и не выдвигая при этом никаких гипотез, объяснила позицию тех, кто склонен усматривать за случившимся "руку" власти. По мнению специалиста, власть сама виновата в том, что у нее такая репутация и что презумпция невиновности зачастую многими ставится под сомнение.

"Дело тут не столько в самих событиях, сколько в реакции на них. Если вы не расследуете предыдущие случаи, то в каждом следующем обвинять будут вас", - рассудила она в авторской радиопрограмме, имея в виду отравления Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова в 2010-х годах.

Кроме того, по мнению эксперта, в случае, если условный Кремль как-то причастен к злодеянию и таким образом решает свои тактические задачи, то это, как минимум, недальновидно. Шульман убеждена, что в политике откладывание трудностей по принципу "умри ты сегодня, а я завтра", не избавляет от их накопления.

"Это как не допустить опасного кандидата к выборам. Вот сейчас мы его не зарегистрируем, как в какой-нибудь Архангельской области, например, и вот нам будет легче избраться. То, что потом, на следующий день после ваших выборов, вы огребете все те же самые проблемы, только в увеличенном масштабе, это в голову не приходит", - привела она аналогию.

Алексей Навальный находится в искусственной коме в одной из лучших больниц Европы - немецкой "Шарите". Ее врачи уже признали, что лидер ФБК отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Несмотря на то, что в кому политик впал в Сибири, Россия стоит на том, что на ее территории ничего подобного в организме Навального не было, и не спешит начинать расследование.