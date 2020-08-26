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13:30

Петербургские метростроители объявили забастовку

фото ЗакС политика Петербургские метростроители объявили забастовку

Работники подрядной организации "Метростроя" - ООО "Метроподземстрой" - отказались выполнять свои обязанности из-за невыплаты зарплаты, объявив забастовку, информирует "Фонтанка". Ночная смена отказалась покидать шахту на Ленинском проспекте.

Метростроители требуют выплатить им жалованье, недополученное за июнь и июль. Забастовка проходит в шахте №841 на участке прокладки "коричневой" ветки: объект находится к западу от Ленинского проспекта, 100.

В грядущем сентябре начнётся процесс по переводу персонала "Метроподземстроя" в структуру генподрядчика строительства городской подземки – Горно-строительного управления.

Это уже не первый случай, когда метростроевцы выходят на стачки из-за невыплаты зарплат. Последний раз бастовали сотрудники СМУ-11, возводящие станцию "Театральная". 

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