Владельцы кинотеатров требуют у Беглова разрешения на открытие с 1 сентября

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к губернатору Александру Беглову, приурочив открытое письмо, опубликованное в Facebook, ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. В тексте говорится, что экономически многие городские кинотеатры уже не в состоянии дальше существовать в закрытом виде, в котором они вынужденно находятся пять месяцев и, согласно новейшим распоряжениям, не смогут принять посетителей как минимум 20 сентября. Авторы письма требуют от петербургского начальника дать им открыться не позднее 1 сентября или же, в противном случае, компенсировать кинотеатрам те непрерывные убытки. которые они несут ввиду своего нерабочего положения. Кроме того, они указывают на то, что, по всей видимости, власть не очень эффективно борется с последствиями пандемии, поскольку в ряде других регионов дела обстоят лучше. По мнению ассоциации, несправедливо, что из-за предполагаемой некомпетентности чиновников страдают кинотеатры.

"Тем более странно принимать подобные решения по запрету деятельности кинотеатров на фоне переполненного пассажирами общественного транспорта, массовых мероприятий в День Военно-морского флота, тысяч открытых баров, ресторанов, спортивных клубов, бань и бассейнов, а так же кинотеатров, работающих практически на территории города, но формально относящихся к Ленинградской области; уже открытых и готовящихся к открытию петербургских театров и т.д. Нет рационального объяснения таким решениям", - говорится в тексте письма.

Наконец, рассуждают авторы, самые известные петербургские кинотеатры - культурное достояние, визитная карточка города, и поступать с ними, исходя сугубо из экономических соображений, нельзя: чиновники должны найти способ позаботиться об их достойном существовании при любых внешних обстоятельствах.

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