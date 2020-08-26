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15:51

Митянина погрузилась в проблему суррогатных детей

фото ЗакС политика Митянина погрузилась в проблему суррогатных детей

Ситуация с коронавирусом осложнила для петербургских женщин условия оказания услуг суррогатного материнства иностранным гражданам, говорится на сайте городского уполномоченного по правам ребенка. Согласно российскому законодательству, правами на детей обладают только биологические родители, из-за чего россияне оказывают услуги суррогатного материнства, в частности, гражданам Китая. Однако "коронавирусные" ограничения еще в январе прервали эту связь между двумя странами, и китайцы не могут добраться до Петербурга, чтобы забрать детей.

Проблемой решила заняться омбудсмен Анна Митянина. По ее сведениям, таких "бесхозных" детей помещают в Дом ребенка №3 Фрунзенского района, где их числится уже 30. Конца этому сюжету пока не видно, в связи с чем Митянина попросила губернатора Александра Беглова организовать межведомственное совещание по проблеме и привлечь к нему генконсульство КНР в Петербурге. По мнению Митяниной, необходимо как можно скорее передать детей их биологическим родителям.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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