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16:00

Организация автомобилистов попросила Беглова отменить штрафы за неоплату парковок

фото ЗакС политика Организация автомобилистов попросила Беглова отменить штрафы за неоплату парковок

Федерация автовладельцев России обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой отменить штрафы за нарушение правил парковки, выписанные в период пандемии коронавируса.

"Причину того, что многие не оформили парковочные документы, следует искать именно в недостаточном организационном обеспечении процессов городскими властями", - говорится в обращении.

По словам представителей ФАР, вступление в силу федерального закона, позволившего КРТИ взимать штрафы с автомобилистов-неплательщиков практически совпало по времени с введением ограничительных мер в связи с COVID-19.  

""Пилотностью" и сложным периодом начала борьбы с короновирусом можно объяснить отсутствие должного информирования горожан об ответственности за неуплату услуг на платных парковках, о необходимости для жителей проверить наличие парковочных разрешений и их срок действия", - заявили авторы обращения.

Они обратили внимание на то, что автомобилисты получали постановления о нарушениях правил парковки с задержками до двух месяцев, а информация о нарушителях некоторое время была недоступна на портале государственных услух.

В ФАР предложили отменить все штрафы за нарушение правил парковки, выписанные в Петербурге в период с 13 марта, когда было принято постановление Смольного о мерах по противодействию распространению коронавируса, по 3 августа, когда городские МФЦ начали принимать граждан без предварительной записи. 


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