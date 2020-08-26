Веллер об отравлении Навального: Бандитская наглость

Писатель и публицист Михаил Веллер позднее многих других известных комментаторов высказался об отравлении политика Алексея Навального. Он выразил абсолютную уверенность в том, что за драматичным инцидентом стоит исключительно российская власть и что, более того, позиция ее выглядит как: "да, ну и что?". Об этом ему говорят, в частности, тональность и содержание официальных реакций со стороны президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"Вот эта вот совершенно откровенная бандитская наглость достает. Я хорошо помню, как она началась, когда Бастрыкин остановил машину на опушке лесочка, вывел оттуда замредактора "Новой газеты" и сказал: "Сейчас я тебя прикопаю вот здесь вот, а потом сам буду расследовать". В нормальном государстве за такую угрозу человек садится, не говоря о сохранении должности", - рассудил комментатор на собственном YouTube-канале.

В один ряд с этим отравлением Веллер, в отличие от многих других, ставит прошлогоднее происшествие с его коллегой Дмитрием Быковым, которому тоже внезапно стало плохо на борту самолета и который тоже впал в кому. По словам Веллера, Быков всегда отличался отличным здоровьем и не мог настолько фатально переесть или перепить.

Напомним, что Навальный находится в германской клинике "Шарите", где установили, что он отравлен нервно-паралитическим веществом. Российские официальные лица в ответ заявили, что на территории РФ этих веществ в организме Навального найдено не было и не видят пока достаточных оснований для проведения расследования.

Фото: Официальный сайт Михаила Веллера