18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:50

Учителей Ленобласти проверяют на коронавирус перед началом учебного года

фото ЗакС политика Учителей Ленобласти проверяют на коронавирус перед началом учебного года

Бюджетные деньги Ленинградской области пошли на выявление коронавируса в педагогической среде перед 1 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства. Необходимые тесты сдадут 15 тысяч учителей. Стартовали процедуры, проводимые как в медицинских учреждениях, так и в школах, сегодня, 26 августа.

"Для того, чтобы успеть обследовать всех, работа будет проводиться и в субботу", - гласит сообщение.

Традиционные линейки в День знаний пройдут по-разному: районы с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (так называемая "зеленая зона") проведут ее как обычно, а в "желтой зоне" придется соблюдать минимальные ограничения.

В Ленобласти с начала пандемии перенесли коронавирусную инфекцию 6656 человек, 74 из них не смогли выжить.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:46 Пикалёв подписался под документом как врио губернатора Петербурга

20:20 Навального хочет засудить "жириновец", считающий себя пострадавшим от "умного голосования"

19:52 Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

19:27 Полицейские уже час не выпускают из спецтранспорта задержанную из-за акции в поддержку Беларуси

19:20 "Система забюрокрачена": Путин объяснил задержки выплат петербургским медикам

18:57 Мариинская больница заявила об острой нехватке доноров крови

18:55 Столичный арбитраж взыскал с Навального 3,3 млн рублей по иску комбината "Дружба народов"

18:26 Путин раскритиковал компанию, из-за которой стали защищать гору Куштау

18:20 Полиция задержала петербурженку, участвовавшую в акции с файером в поддержку Белоруссии

18:15 Депутат Цивилев отказался от Telegram-канала

17:53 Лечившие Навального омские врачи написали оскорбленное письмо

17:36 Главреда "Таких дел" Лотареву оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:32 Прокуратура метрополитена начала проверку по ситуации с забастовкой метростроителей

17:20 У Казанского собора с использованием файеров поддержали протестующих белорусов

17:10 Силовики пришли с обыском домой к экс-кандидату в президенты Белоруссии Цепкало

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru