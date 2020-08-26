Учителей Ленобласти проверяют на коронавирус перед началом учебного года

Бюджетные деньги Ленинградской области пошли на выявление коронавируса в педагогической среде перед 1 сентября, сообщила пресс-служба регионального правительства. Необходимые тесты сдадут 15 тысяч учителей. Стартовали процедуры, проводимые как в медицинских учреждениях, так и в школах, сегодня, 26 августа.

"Для того, чтобы успеть обследовать всех, работа будет проводиться и в субботу", - гласит сообщение.

Традиционные линейки в День знаний пройдут по-разному: районы с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой (так называемая "зеленая зона") проведут ее как обычно, а в "желтой зоне" придется соблюдать минимальные ограничения.

В Ленобласти с начала пандемии перенесли коронавирусную инфекцию 6656 человек, 74 из них не смогли выжить.