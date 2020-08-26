Лечившие Навального омские врачи написали оскорбленное письмо

Врачи омской больницы скорой помощи №1, в которой проходил первичную госпитализацию отравленный политик Алексей Навальный, выпустили открытое письмо. В нем они говорят о несправедливости претензий некоторых публичных фигур к качеству их работы с оппозиционером. Отдельные упреки и обвинения, с их точки зрения, и вовсе находятся "на грани фола", тогда как они фактически спасли оппозиционера от смерти.

"По сути, мы столкнулись с таким явлением, как "политический диагноз", который не имеет никакого отношения к медицине", - цитирует текст документа, автором которого выступил главврач Александр Мураховский, газета "Московский комсомолец".

Особенно задело медиков сравнение их с персонажами комедий Мольера, которые лечили пациентов преимущественно пиявками и кровопусканием. Кроме того, врачи жалуются на поступающие угрозы.

Наконец, в письме сформулирована просьба, адресованная немецким коллегам, которые сейчас лечат Навального: омичей интересуют конкретные факты, позволившие немцам судить об отравлении, поскольку следов яда российские специалисты обнаружить не смогли.

Напомним, что отравленный в Сибири Навальный с 20 августа находится в коме и 22 августа перемещен в клинику "Шарите". Россия не спешит начинать расследование инцидента.