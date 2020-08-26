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18:57

Мариинская больница заявила об острой нехватке доноров крови

фото ЗакС политика Мариинская больница заявила об острой нехватке доноров крови

Пандемия коронавируса в Петербурге и сопутствующие ей сложности привели к тому, что желающих сдать кровь стало существенно стало меньше, и Мариинской больнице стало сильно не хватать доноров, передает "Интерфакс".

"Обычно люди охотно приходят и поддерживают нас, но три месяца больница была закрыта из-за коронавируса, и сейчас люди отсутствуют: многие по-прежнему боятся даже заходить в медицинские учреждения, студенты на каникулах", - посетовал источник агентства в медучреждении.

По его словам, очень показательным в этом плане стало 26 августа: за сегодняшний день не пришло ни одного донора, хотя нормой считается показатель 30 человек в день.

"В случае необходимости нам придется обращаться в городскую станцию переливания крови", - отметили в больнице.

Накануне вице-губернатор Евгений Елин дал понять, что чиновники готовятся к возможной второй волне коронавируса и регулярно консультируются по этому поводу с региональным и федеральным Роспотребнадзором.


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