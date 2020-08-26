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19:20

"Система забюрокрачена": Путин объяснил задержки выплат петербургским медикам

фото ЗакС политика "Система забюрокрачена": Путин объяснил задержки выплат петербургским медикам

На встрече с кабинетом министров президент Владимир Путин, опираясь на данные Общероссийского российского фронта, сообщил, что хуже всего дела с "коронавирусными" выплатами медперсоналу обстоят в Петербурге, Новосибирске и Челябинской области. В ходе трансляции, которую вел канал "Россия 24", глава государства объяснил это тем, что чиновничья система излишне "забюрокрачена", требует огромного бумагооборота и что с этим обязательно надлежит бороться.

Курирующая медицинскую сферу вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, пообещала, что разберется с упомянутыми тремя проблемными городами и регионами. Она напомнила подчиненным на местах, что максимальный срок рассмотрения заявок в случае причинения вреда здоровью составляет три дня, а в случае инфицирования коронавирусом и смерти от инфекции - девять дней.

Отметим, что в Петербурге, помимо федеральной выплаты для работающих с коронавирусными пациентами медиков, им полагается выплата из городского бюджета. Если медработник заразился инфекцией на рабочем месте, ему полагается 300 тысяч рублей, если же инфекция привела к смерти, то семья такого врача получает миллион рублей.

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