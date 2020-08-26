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19:52

Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

фото ЗакС политика Здание Токсовского вокзала не получит статус памятника

На заседании специальной комиссии при комитете по культуре Ленобласти градозащитникам не удалось добиться включения здания Токсовского вокзала в список выявленных объектов культурного значения, сообщает портал "Градозащитный Петербург". Все присутствовавшие чиновники и сотрудник РЖД проголосовали против, и их голосов хватило для блокирования инициативы. Аргумент о неаварийном состоянии постройки, как и все остальные аргументы, на большую часть участников встречи не подействовал. 

Градозащитники полагают, что дата созыва комиссии намеренно откладывалась более полугода и что председатель комитета открыто поддерживает "модернизацию" объекта. Еще недавно в планы РЖД входил снос здания, однако неделю назад активисты заметили, что заказчик отменил свою государственную закупку, и это обстоятельство принесло им радость.

Деревянное здание вокзала построили в 1916-1917 годах по финскому проекту. В 2000-х годах его обшили современными водостойкими материалами, существенно изменив облик.

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