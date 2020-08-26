В порту Приморска на трое суток задержали португальский танкер

В порту Приморска, находящегося на берегу Финского залива, на 72 часа задержали навалившийся на причал танкер с португальским флагом, повредивший имевшуюся в порту технику, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

Если данный причал вынужденно выйдет из строя из-за аварии, то на график отгрузок нефти в ближайшие дни и недели это никак не повлияет, заверили агентство в "Транснефти", контролирующей большую часть акций порта.

Кроме того, в ходе инцидента удалось избежать разгерметизации и как следствие разлива нефтепродуктов. По словам пресс-секретаря "Транснефти" Игоря Демина, вероятнее всего в случившемся виноваты лоцман и капитан. Это уже третья похожая авария в порту Приморска за последнее время.

В минувшее воскресенье в Приморске прошел митинг против строительства угольного порта.