ГИК не захотел назначать в ТИК №10 экс-членов ИКМО "Сергиевское"

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии на заседании 27 августа решили продлить срок приема предложений по включению в состав территориального избиркома №10. Новые заявления ждут до 16:00 часов 31 августа.

Член Горизбиркома Марина Жданова сообщила на заседании, что пока обратились только два человека - оба связаны с избиркомом муниципального образования "Сергиевское". По словам Ждановой, стать членом ТИК №10 захотел экс-секретарь ИКМО Андрей Кадников. Он выдвинут собранием избирателей по месту жительства, а работает в администрации МО "Сергиевское", рассказала член ГИК. Она добавила, что Кадников не указал, что являлся секретарем ИКМО "Сергиевское" летом 2019 года.

Вторая выдвинутая в ТИК №10 кандидатура - бывший член муниципального избиркома "Сергиевское" Игорь Шляхтин, сообщила Жданова. С ним пока нет определенности - он был не трудоспособен во время муниципальной кампании 2019 года, отметил председатель ГИК Виктор Миненко.

Члены Горизбиркома решили не голосовать по назначению в ТИК Кадникова и Шляхтина, а дождаться новых кандидатов и принять решение уже 1 сентября.

Напомним, во время муниципальной кампании 2019 года оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты неоднократно жаловались на нарушения со стороны ИКМО "Сергиевское" - члены избиркома не принимали их документы на выдвижение. Происходящее "вопиющим" назвал и глава ГИК Миненко. Горизбирком обязал ИКМО принять документы у оппозиционеров, но муниципальный избирком поручение не выполнил. Это стало основанием для расформирования ИКМО. Соответствующее решение принял Санкт-Петербургский городской суд. При этом, в решении суда сказано, что вина Шляхтина не подтверждается. Невиновными суд признал еще двух членов ИКМО - Кадников в их число не входит.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.