COVID-19 подтверждён у ещё 4711 россиян: 184 заболевших - в Петербурге

Согласно обновленной статистке по количеству новых случаев заражения COVID-19, официально инфекция подтвердилась у ещё 4711 россиян, проживающих в 85 регионах. Всего с начала пандемии заболевание выявили у 975 576 человек.

Зарегистрировано 121 летальный исход. За весь период в РФ от коронавируса скончались 16 804 заразившихся.

Наибольшее количество новых случаев в Москве - 637, Санкт-Петербурге - 184, Московской области - 148, Нижегородской области - 134, Ростовской области - 128.

За минувшие сутки COVID-19 побороли ещё 6411 граждан, общее количество выздоровевших увеличилось до 792 561.