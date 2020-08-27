В вологодском отделе полиции скончался задержанный на акции активист

В Вологде в отделении полиции №1 умер задержанный активист, принимавший участие в защите сквера на Ярославской улице от застройки, известил "ОВД-Инфо" его адвокат Роман Морозов.

Предположительно, у активиста, чьё имя не называется по просьбе защитника, могла быть черепно-мозговая травма. В отношении задержанного был составлено протокол о неповиновении требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). О том, что его клиент скончался, Морозов узнал непосредственно перед судебным заседанием.

Кроме того, адвокат уточнил, что когда видел своего подзащитного утром, его трясло и он плохо ориентировался в пространстве, был бледен. На просьбу вызвать ему скорую, полицейские ответили отказом.

Известно, что активист выступал против уплотнительной застройки сквера с прудом на Ярославской улице. Там инвестор намеревается возвести детсад, однако, как отмечает экозащитник, недостатка в этих учреждениях в районе нет, а вот мест для досуга мало. Вокруг Доможирова консолидировались местные жители, также неравнодушные судьбе зеленой зоны.