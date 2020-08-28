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13:01

Собянин: Думаю, в течение шести месяцев мы окончательно победим коронавирус

фото ЗакС политика Собянин: Думаю, в течение шести месяцев мы окончательно победим коронавирус

Столичный мэр Сергей Собянин полагает, что эпидемиологическая обстановка в Москве полностью успокоится уже через полгода, сообщает "Интерфакс".

"Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские. Создается вакцина эффективная, эффективные медикаменты, технологии медицинские, — все это одновременно развивается и движется", - поделился мнением Собянин.

Кроме того, он вспомнил об отечественной вакцине от COVID-19, выразив надежду на то, что в ближайшее время она появится и в столичных больницах.

Согласно последней информации, в РФ выявлено свыше 980 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекций, из которых в Москве зафиксировано - свыше 260 тысяч.

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