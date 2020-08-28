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15:20

Глава Архангельской области недоволен темпами рекультивации полигона на Шиесе

фото ЗакС политика Глава Архангельской области недоволен темпами рекультивации полигона на Шиесе

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский раскритиковал качество работ по рекультивации земли под недостроенным мусорным полигоном на станции Шиес. По его оценке, скорость исполнения работ никуда не годится, и, если так пойдет дальше, то ответственные за них будут наказаны рублем.

"С подрядчиком будем выстраивать более жесткий и решительный диалог, чтобы темпы существенным образом увеличить… У них, правда, в соответствии с принятыми документами, есть время до конца года, но мы понимаем, что это север и скоро сезон подойдет к концу. Если до октября мы не увидим интенсификации процесса, они могут не успеть", - произнес чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Цыбульского, при плохом варианте развития событий у властей попросту не будет другого выхода, кроме как выписывать большие штрафы компании "Технопарк".

Экоактивисты со всей страны поддерживали поморский протест против строительства свалки. Возле станции они разбили целый палаточный лагерь, в котором просидели более года перед тем, как в январе 2020-го стало известно, что проекту не суждено быть реализованным. Весной "полетели головы" глав Архангельской области и республики Коми, у которых из-за скандального полигона был открытый конфликт с активистами.

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