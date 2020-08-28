Экс-начальника РКК "Энергия" арестовали в рамках дела о хищении 1 млрд рублей на поставках для МКС

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест бывшего руководителя ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в "Роскосмос") и советника главы "Объединенной авиастроительной корпорации" Владимира Солнцева в рамках дела о хищении 1 млрд рублей у госкорпорации, уведомляет ТАСС.

Солнцев подал в отставку в июне 2018 года - сразу после того, как главой "Роскосмоса" стал экс-вице-премьер Дмитрий Рогозин. Днём ранее его задержали после обысков. Других трёх фигурантов разбирательства объявили в розыск.

Как полагают следователи, Солнцев и соучастники преступления приобретали иностранные комплектующие для электронно-компонентной базы модуля Международной космической станции по ценам, превышающим закупочные в три раза. В результате госкорпорации был причинен ущерб в размере 1 млрд 72 млн рублей в рамках ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В свою очередь Солнцев полагает, что стал фигурантом уголовного дела из-за Рогозина, пожелавшего таким образом "расквитаться" со старой командой. Нынешний глава "Роскосмоса" выступал за его отставку ещё до того, как стать руководителем.