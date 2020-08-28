Перед открытием сезона Александринский театр оснастит фойе аппаратами по продаже СИЗ

В преддверии открытия нового сезона Александринский театр озаботился приобретением автоматов по продаже средств индивидуальной защиты граждан: 2 сентября учреждение культуры отворит свои двери для зрителей.

Аппараты установили согласно предписанию Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор по обращению театра согласовал возможность осуществления репетиций и показов спектаклей при условии соблюдения санитарных требований и принятия стандарта безопасной деятельности. Все необходимые условия соблюдены", - указывалось в сообщении ведомства.

Напомним, к привычной деятельности раньше всех попытался вернуться Мариинский театр, однако в середине августа репетиции труппы были отменены, а постановки перенесены из-за вспышки коронавируса среди артистов и сотрудников.