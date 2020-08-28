Коммунисты оспаривают в Верховном суде закон о трехдневном голосовании

В своей борьбе с законом, позволяющим три дня подряд голосовать на любых выборах, КПРФ дошла до Верховного суда, который накануне зарегистрировал соответствующий иск.

В интервью "Открытым медиа" думский депутат-коммунист Юрий Синельщиков подчеркнул, что возмущающий его единомышленников закон де-факто устанавливает три новых формы "досрочки", которые совсем не предполагались на момент назначения нынешней осенней кампании региональных выборов. Речь идет о голосовании на дому, во дворах и в населенных пунктах. С учетом того, что закон не должен иметь обратной силы, Синельщиков считает распространение новых правил на уже назначенную к тому моменту кампанию неправовым действием.

Больше всего депутата не устраивает то, что суды теперь при попытках оспорить новую норму ссылаются не на законодательство, а на летнее постановление Центризбиркома.

Напомним, что Госдума одобрила скандальную поправку о трехдневном голосовании в середине июля - вскоре того, как эта практика была "обкатана" в ходе всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию, длившегося вообще целую неделю.